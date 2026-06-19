В Россию вернули похитившего более 262 миллионов рублей

Из Турции депортировали похитившего более 262 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество ») УК РФ.
По данным агентства, мужчина находился в розыске по каналам Интерпола за мошенничество в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
В период с 2018 по 2019 год он с сообщниками вошли в доверие к двум людям и завладели принадлежавшими им объектами недвижимости. Также у одного из пострадавших они похитили 34 миллиона рублей. Общий ущерб составил более 262 миллионов рублей.
Благодаря тесному взаимодействию Интерпола МВД РФ с правоохранительными органами Турции была согласована передача обвиняемого российской стороне для привлечения к уголовной ответственности. 19 июня этого года в международном аэропорту Внуково он был передан российским полицейским.
Ранее сообщалось, что обманувшие государство на десятки миллионов россияне попались полиции.