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14:21, 19 июня 2026Силовые структуры

В Россию вернули похитившего более 262 миллионов рублей

Из Турции депортировали похитившего более 262 миллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Пресс-центр МВД России

Из Турции депортировали похитившего более 262 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество ») УК РФ.

По данным агентства, мужчина находился в розыске по каналам Интерпола за мошенничество в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

В период с 2018 по 2019 год он с сообщниками вошли в доверие к двум людям и завладели принадлежавшими им объектами недвижимости. Также у одного из пострадавших они похитили 34 миллиона рублей. Общий ущерб составил более 262 миллионов рублей.

Благодаря тесному взаимодействию Интерпола МВД РФ с правоохранительными органами Турции была согласована передача обвиняемого российской стороне для привлечения к уголовной ответственности. 19 июня этого года в международном аэропорту Внуково он был передан российским полицейским.

Ранее сообщалось, что обманувшие государство на десятки миллионов россияне попались полиции.

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