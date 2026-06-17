Обманувшие государство на десятки миллионов россияне попались полиции

На Чукотке полиция задержала 3 омичей за аферы на госконтрактах

На Чукотке полиция задержала троих жителей Омска, которые разработали незаконную схему по обогащению на государственных контрактах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Омичи проходят обвиняемыми по статье 159 УК РФ («мошенничество»). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются все эпизоды и соучастники.

По предварительным данным, злоумышленники приобрели действующее строительное предприятие. В качестве подрядчика они участвовали в электронных аукционах на заключение госконтрактов и договоров на строительно-монтажные работы из разных регионов России. Снижая цену, аферисты побеждали в торгах, но выполнять условия договоров в полном объеме не собирались. К отдельным работам привлекались субподрядчики, которые выполняли лишь незначительную часть обязательств.

Общая сумма заключенных фигурантами госконтрактов составила более 128 миллионов рублей. Поступившие от заказчиков авансы в размере около 40 миллионов рублей были похищены.

Ранее в Екатеринбурге суд вынес приговор бывшей жене экс-вице-губернатора Свердловской области, предпринимательнице Ирине Чемезовой. Ее также признали виновной по статье 159 УК РФ («мошенничество»).