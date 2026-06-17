Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:16, 17 июня 2026Силовые структуры

Обманувшие государство на десятки миллионов россияне попались полиции

На Чукотке полиция задержала 3 омичей за аферы на госконтрактах
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости / ФСБ РФ

На Чукотке полиция задержала троих жителей Омска, которые разработали незаконную схему по обогащению на государственных контрактах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Омичи проходят обвиняемыми по статье 159 УК РФ («мошенничество»). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются все эпизоды и соучастники.

По предварительным данным, злоумышленники приобрели действующее строительное предприятие. В качестве подрядчика они участвовали в электронных аукционах на заключение госконтрактов и договоров на строительно-монтажные работы из разных регионов России. Снижая цену, аферисты побеждали в торгах, но выполнять условия договоров в полном объеме не собирались. К отдельным работам привлекались субподрядчики, которые выполняли лишь незначительную часть обязательств.

Общая сумма заключенных фигурантами госконтрактов составила более 128 миллионов рублей. Поступившие от заказчиков авансы в размере около 40 миллионов рублей были похищены.

Ранее в Екатеринбурге суд вынес приговор бывшей жене экс-вице-губернатора Свердловской области, предпринимательнице Ирине Чемезовой. Ее также признали виновной по статье 159 УК РФ («мошенничество»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Евросоюзе начался первый этап запрета на импорт российского газа. Что о нем известно

    В российском регионе стартовала продажа конфискованного имущества бывших чиновников

    Главком ВСУ сменил командира бригады в Константиновке

    Названы причины роста продаж одного типа машин в России

    В Европе представили «аналог Tomahawk»

    Россиянка описала европеек на отдыхе фразой «могут вести себя откровенно и вульгарно»

    Итальянец фразой «меня бы вырвало» описал популярный у россиян соус к пасте

    Участнику банды криминального авторитета Малиновского вынесли приговор

    Обманувшие государство на десятки миллионов россияне попались полиции

    Интимный момент Кэти Перри и Джастина Трюдо попал в объектив папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok