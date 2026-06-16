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14:11, 16 июня 2026Силовые структуры

Бывшая жена высокопоставленного российского чиновника избежала колонии

В Екатеринбурге суд приговорил предпринимательницу Чемезову за аферы
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшей жене экс-вице-губернатора Свердловской области, предпринимательнице Ирине Чемезовой. Об этом пишет ТАСС.

Женщине назначили пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Ее признали виновной по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Защита будет обжаловать приговор.

По версии следствия, осужденная участвовала в преступной деятельности в составе группы при обустройстве туристических объектов. Чемезова вину не признала и заявила, что работы были выполнены, а денежные средства возвращены.

Бывший муж Чемезовой Олег также находится под следствием. В отношении него тоже возбудили уголовное дело о мошенничестве — показания против экс-чиновника дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. В декабре 2025 года сообщалось, что Чемезову изменили меру пресечения на время расследования уголовного дела.

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