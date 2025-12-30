Обвиняемого в мошенничестве вице-губернатора российского региона освободили в зале суда

Вице-губернатору Свердловской области Чемезову заменили СИЗО домашним арестом

В Челябинске бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве изменили меру пресечения на время расследования уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда, вместо СИЗО бывшего чиновника отправили под домашний арест. После чего обвиняемого освободили в зале суда. Решение обосновали результатами медицинского освидетельствования, которое подтвердило наличие тяжелого заболевания.

О наличии у него тяжелого онкологического заболевания Чемезов сообщил вскоре после своей экстренной госпитализации в конце сентября.

Бывший вице-губернатор был задержан через несколько дней после отставки. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве — показания против экс-чиновника дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.