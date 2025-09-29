Уволенного российского вице-губернатора задержали за мошенничество. Его жену обвиняли в помощи бойцам ВСУ, которые жили в ее отеле

Бывший свердловский вице-губернатор Чемезов задержан по делу о мошенничестве

Следователи задержали бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова — об этом его адвокат Мария Кириллова утром 29 сентября сообщила РИА Новости.

По данным Telegram-канала Baza, Чемезова задержали в отделе полиции, он пришел туда по повестке. Против него возбудили дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Показания на бывшего свердловского вице-губернатора дал экс-министр ЖКХ по региону Николай Смирнов.

Причиной задержания Чемезова могли стать аферы с субсидиями

Бывшего вице-губернатора Чемезова считают причастным к схеме с субсидиями, которые правительство региона выделяло для Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК) — об этом сообщила Baza. ОТСК является дочерней компаний «Облкоммунэнерго» — коммунальной империи Урала.

Фактическими владельцами последней называют экс-советника Анатолия Чубайса на посту главы «РАО ЕЭС» Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва. Олег Чемезов также фигурирует в числе ответчиков по иску Генпрокуратуры об обращении «Облкоммунэнерго» в доход государства.

В прокуратуре заявляют, что роль чиновника заключалась в «лоббировании и согласовании кабальных тарифов на оказываемые компаниями Бикова и Боброва коммунальные услуги». Сам Чемезов, комментируя претензии Генеральной прокуратуры в свой адрес, заявлял, что «примерно понимает источники этого процесса».

Мне вменяют, что я устанавливал кабальные тарифы. (...) Никто из бизнеса никогда не радуется тарифам. И, насколько я помню, мы никогда не превышали нормы, которые нам федеральным центром устанавливались, или ФАС. Ну и самое для меня непонятное, что эти бизнесмены каким-то образом меня обогатили Олег Чемезов Бывший вице-губернатор Свердловской области

Свердловского вице-губернатора отправили в отставку 25 сентября

25 сентября пресс-служба правительства Свердловской области сообщила в своем Telegram-канале, что губернатор региона Денис Паслер освободил Олега Чемезова от должности вице-губернатора. В сообщении уточнялось, что Чемезов снят со своего поста указом Паслера с 25 сентября 2025 года.

Супругу Чемезова обвиняли в помощи бойцам ВСУ

В середине сентября жену Олега Чемезова Ирину обвинили в оказании поддержки солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как утверждал Telegram-канал Mash, украинские военные проходили лечение и реабилитацию в принадлежащем женщине четырехзвездочном отеле в Черногории.

В подтверждение своих данных канал указывал, что после начала СВО отелем стала управлять некая Анжелка Думнич, которая рассказывала черногорскому СМИ о том, что получила крупный контракт от украинских государственных органов на проведение реабилитации раненых военнослужащих.

После Думнич, начиная с 2024 года, гостиничным комплексом якобы стала управлять украинка Елена Басулина. Канал приводит скриншот ее профиля в одной из социальных сетей с флагом Украины на аватаре, что трактовали как солидарность с действиями властей республики.

Позже о скандале с отелем стали писать в околовоенных каналах. В частности, автор Telegram-канала Zergulio Сергей Колясников напомнил о том, что в России критиковали Израиль за предоставление лечения солдатам батальона «Азов» (запрещен в России).

Но реабилитация укронацистов в Черногории, в отеле, принадлежащем супруге действующего вице-губернатора Свердловской области — это кромешный ад и *****. На четвертый год ***** [СВО], после такого только глаза протереть и перечитать. И мы еще Израиль упрекали за лечение нацистов «Азова» — а тут у самих флеш-рояль Сергей Колясников автор Telegram-канала Zergulio

Отель Чемезовой находится в Черногории

Отель Xanadu, о котором идет речь, располагается в 100 метрах от берега Адриатического моря в местечке Кумбор в 5 километрах от города Герцег-Нови и 110 километрах от столицы Черногории Подгорицы.

Гостиница относится к категории 4 звезды, имеет большой и детский бассейны, а также более 40 номеров, среди которых 10 — двухместные виллы. Цена номера за ночь начинается от 7040 рублей.

Жена бывшего вице-губернатора отвергла обвинения

Ирина Чемезова 17 сентября отвергла обвинения в помощи украинским военным. При этом она косвенно подтвердила, что комплекс принадлежит ей, но заявила, что не нанимала украинцев и не оказывала услуг солдатам ВСУ.

Отель в Черногории давно стоит на продаже, этому есть подтверждение в сети интернет, откуда и взяты фото, у меня давно есть намерение его продать, но пока не получается Ирина Чемезова жена бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова

Женщина добавила, что всегда поддерживала Владимира Путина и выступала «за Россию и за правду», отметив, что надеется на справедливость. Обвинения она назвала дискредитацией и попросила россиян молиться за нее, «потому что то, что происходит, не поддается никакому объяснению».

