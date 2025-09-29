Силовые структуры
12:27, 29 сентября 2025Силовые структуры

Уволенного российского вице-губернатора задержали за мошенничество. Его жену обвиняли в помощи бойцам ВСУ, которые жили в ее отеле

Бывший свердловский вице-губернатор Чемезов задержан по делу о мошенничестве
Следователи задержали бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова — об этом его адвокат Мария Кириллова утром 29 сентября сообщила РИА Новости.

По данным Telegram-канала Baza, Чемезова задержали в отделе полиции, он пришел туда по повестке. Против него возбудили дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Показания на бывшего свердловского вице-губернатора дал экс-министр ЖКХ по региону Николай Смирнов.

Причиной задержания Чемезова могли стать аферы с субсидиями

Бывшего вице-губернатора Чемезова считают причастным к схеме с субсидиями, которые правительство региона выделяло для Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК) — об этом сообщила Baza. ОТСК является дочерней компаний «Облкоммунэнерго» — коммунальной империи Урала.

Фактическими владельцами последней называют экс-советника Анатолия Чубайса на посту главы «РАО ЕЭС» Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва. Олег Чемезов также фигурирует в числе ответчиков по иску Генпрокуратуры об обращении «Облкоммунэнерго» в доход государства.

В прокуратуре заявляют, что роль чиновника заключалась в «лоббировании и согласовании кабальных тарифов на оказываемые компаниями Бикова и Боброва коммунальные услуги». Сам Чемезов, комментируя претензии Генеральной прокуратуры в свой адрес, заявлял, что «примерно понимает источники этого процесса».

Мне вменяют, что я устанавливал кабальные тарифы. (...) Никто из бизнеса никогда не радуется тарифам. И, насколько я помню, мы никогда не превышали нормы, которые нам федеральным центром устанавливались, или ФАС. Ну и самое для меня непонятное, что эти бизнесмены каким-то образом меня обогатили

Олег ЧемезовБывший вице-губернатор Свердловской области

Свердловского вице-губернатора отправили в отставку 25 сентября

25 сентября пресс-служба правительства Свердловской области сообщила в своем Telegram-канале, что губернатор региона Денис Паслер освободил Олега Чемезова от должности вице-губернатора. В сообщении уточнялось, что Чемезов снят со своего поста указом Паслера с 25 сентября 2025 года.

Супругу Чемезова обвиняли в помощи бойцам ВСУ

В середине сентября жену Олега Чемезова Ирину обвинили в оказании поддержки солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как утверждал Telegram-канал Mash, украинские военные проходили лечение и реабилитацию в принадлежащем женщине четырехзвездочном отеле в Черногории.

В подтверждение своих данных канал указывал, что после начала СВО отелем стала управлять некая Анжелка Думнич, которая рассказывала черногорскому СМИ о том, что получила крупный контракт от украинских государственных органов на проведение реабилитации раненых военнослужащих.

Олег Чемезов (в центре) на заседании Тюменской областной думы. 2019 год

Олег Чемезов (в центре) на заседании Тюменской областной думы. 2019 год

После Думнич, начиная с 2024 года, гостиничным комплексом якобы стала управлять украинка Елена Басулина. Канал приводит скриншот ее профиля в одной из социальных сетей с флагом Украины на аватаре, что трактовали как солидарность с действиями властей республики.

Позже о скандале с отелем стали писать в околовоенных каналах. В частности, автор Telegram-канала Zergulio Сергей Колясников напомнил о том, что в России критиковали Израиль за предоставление лечения солдатам батальона «Азов» (запрещен в России).

Но реабилитация укронацистов в Черногории, в отеле, принадлежащем супруге действующего вице-губернатора Свердловской области — это кромешный ад и *****. На четвертый год ***** [СВО], после такого только глаза протереть и перечитать. И мы еще Израиль упрекали за лечение нацистов «Азова» — а тут у самих флеш-рояль

Сергей Колясниковавтор Telegram-канала Zergulio

Отель Чемезовой находится в Черногории

Отель Xanadu, о котором идет речь, располагается в 100 метрах от берега Адриатического моря в местечке Кумбор в 5 километрах от города Герцег-Нови и 110 километрах от столицы Черногории Подгорицы.

Гостиница относится к категории 4 звезды, имеет большой и детский бассейны, а также более 40 номеров, среди которых 10 — двухместные виллы. Цена номера за ночь начинается от 7040 рублей.

Ирина Чемезова

Ирина Чемезова

Жена бывшего вице-губернатора отвергла обвинения

Ирина Чемезова 17 сентября отвергла обвинения в помощи украинским военным. При этом она косвенно подтвердила, что комплекс принадлежит ей, но заявила, что не нанимала украинцев и не оказывала услуг солдатам ВСУ.

Отель в Черногории давно стоит на продаже, этому есть подтверждение в сети интернет, откуда и взяты фото, у меня давно есть намерение его продать, но пока не получается

Ирина Чемезоважена бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова

Женщина добавила, что всегда поддерживала Владимира Путина и выступала «за Россию и за правду», отметив, что надеется на справедливость. Обвинения она назвала дискредитацией и попросила россиян молиться за нее, «потому что то, что происходит, не поддается никакому объяснению».

