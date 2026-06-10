В США выступили с обещанием по красным линиям с Ираном

Уитакер: Трамп не отступит ни на дюйм в иранском ядерном вопросе

Президент США Дональд Трамп не допустит того, чтобы Иран обладал ядерным оружием, и рассматривает этот вопрос как абсолютную красную линию. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает Fox News.

«Иран не может обладать ядерным оружием, это отправная точка. Это красная линия… Трамп не отступит ни на дюйм», — сказал он.

Ранее Уитакер заявил, что Вашингтон задействует все возможности вооруженных сил, если Иран откажется заключить сделку в разумные сроки.

При этом Fox News сообщил, что переговоры США с Ираном продолжаются, несмотря на угрозы Трампа усилить атаки.