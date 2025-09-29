Раскрыта причина задержания бывшего вице-губернатора российского региона

В отношении свердловского экс-вице-губернатора возбудили дело о мошенничестве

В отношении бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова возбуждено дело о мошенничестве. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, Чемезова задержали в отделе полиции, он пришел туда по повестке. Против него возбудили дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ.

Показания на бывшего свердловского вице-губернатора дал экс-министр ЖКХ по региону Николай Смирнов.

Задержание производили следователи.

25 сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора.