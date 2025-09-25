Россия
22:38, 25 сентября 2025Россия

Вице-губернатора российского региона отправили в отставку

Свердловский губернатор Паслер снял с поста своего заместителя Чемезова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Денис Паслер

Денис Паслер. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Олега Чемезова от должности вице-губернатора. Об этом написала пресс-служба правительства региона Telegram-канале.

Уточняется, что Чемезов снят со своего поста указом Паслера с 25 сентября 2025 года.

Известно, что Чемезов является ответчиком по иску Генпрокуратуры России (ГП РФ) о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС». Ответчиками указаны 14 физических и 20 юридических лица. Генпрокуратура призвала суд передать государству компании и имущество Чемезова.

До этого сам Чемезов заявлял, что его счета арестовали в связи с иском.

Ранее Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго» (Свердловская область), фактическими владельцами которой называют экс-советника Анатолия Чубайса на посту главы «РАО ЕЭС» Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва. По данным ведомства, с 2007 года они проживают в Австрии и получили там гражданство.

