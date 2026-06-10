Мигрант попытался отрезать голову британцу на глазах у прохожих. Вспыхнули беспорядки, которые могут кончиться отставкой премьера

Профессор Саймонс: Протесты в Великобритании могут привести к резкой эскалации ситуации

Протесты против миграции, вспыхнувшие в британском Белфасте, могут привести к резкой эскалации ситуации внутри Соединенного Королевства. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

Если правительство Кира Стармера и дальше будет придерживаться двойных стандартов, то ситуация может быстро выйти из-под контроля: возмущение местного населения столкнется с чувством безнаказанности мигрантов Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

10 июня в британском Белфасте, Северная Ирландия, разгорелись массовые беспорядки из-за жестокого нападения мигранта из Судана на британца. 8 июня он попытался отрезать голову мужчине, однако его спасли прохожие, вызвав полицию. Тем не менее, британец получил серьезные ранения лица, шеи и спины.

В ответ на это местные жители устроили беспорядки и погромы, с требованием к правительству премьер-министра Великобритании Кира Стармера ужесточить меры по борьбе с миграцией.

Фото: Peter Morrison / AP

«Автомобили подожгли прямо на дороге, огонь перекинулся на мой дом, а люди в масках выбивали двери», — передает телеканал «Би-Би-Си» слова местного жителя. Кроме того, протестующие подожгли мусорные баки и автобус.

Североирландская полиция призвала сохранять спокойствие, так как «эпизодические вспышки беспорядков» произошли по всей территории Северной Ирландии в ответ на нападение. Некоторые акции протеста прошли мирно, но в ряде районов произошли столкновения.

Почему в Великобритании вспыхнули протесты?

Как отметил Саймонс, протесты в Великобритании вызваны неконтролируемой миграционной политикой. При этом он подчеркнул, что Стармер несет персональную ответственность за ситуацию.

Стармер и его окружение организовали массовую миграцию людей из несовместимых культур без какой-либо интеграции приезжих Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

«По всей видимости, это делается из политических соображений, поскольку мигранты голосуют за тех, кто их кормит, особенно когда основные политические партии [лейбористы и консерваторы] становятся все менее популярными и изолированными от коренного населения», — добавил эксперт.

Кроме того, Саймонс напомнил о двухуровневой системе полицейского контроля, согласно которой правоохранители встают на сторону мигрантов, а не местного населения: «Это характерно не только для Великобритании, но и в целом наблюдается в странах ЕС, за редкими исключениями, которые в основном встречаются в более консервативных странах Центральной и Восточной Европы».

Например, в декабре прошлого года в городе Саутгемптон на юге Англии мигрант из Индии напал на 18-летнего студента Генри Новака.

Однако по прибытии полиции тот солгал, что якобы стал жертвой расистских нападок со стороны юноши, поэтому органы правопорядка задержали смертельно раненого Новака, а не настоящего преступника. Этот инцидент привел к протестам, в которых участвовало более 1 тысячи человек.

Когда местное и коренное население игнорируется, а их безопасность и защищенность находятся под угрозой, оно рано или поздно отреагирует на провокации со стороны иммигрантов Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Чем закончатся протесты в Великобритании?

Как указал Саймонс, власти Великобритании крайне некомпетентно реагируют на недовольство населения. По его словам, это может привести к самым опасным последствиям.

В случае некомпетентного или высокомерного управления это может привести к гораздо более масштабным гражданским беспорядкам Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

10 июня Стармер осудил массовые беспорядки. Глава британского правительства назвал происходящее шокирующим и заявил, что власти не потерпят нападок на людей из-за их происхождения.

«То, что происходило в Белфасте прошлой ночью, было шокирующим и совершенно неприемлемым. Нет оправдания ни насилию и беспорядкам, которые угрожали нашим общинам, ни тем, кто их поощрял, будь то в интернете или где-либо еще», — заявил Стармер.

Премьер-министр также осудил тех, кто «поощрял» беспорядки в Сети. По мнению газеты The Guardian, этот выпад стал отсылкой к владельцу социальной сети X Илону Маску, хотя политик не называл его по имени. Стармер пообещал, что виновные предстанут перед судом, и призвал дать полиции возможность выполнять свою работу.

«Я поговорил с главным констеблем Полицейской службы Северной Ирландии, чтобы выразить свою благодарность ему и сотрудникам экстренных служб, находящимся на передовой, за их мужество и самоотверженность в обеспечении безопасности людей», — указал Стармер, отметив, что также провел разговор с первым министром и заместителем первого министра региона для обсуждения сложившейся ситуации.

Фото: Peter Morrison / AP

В России отреагировали на протесты в Великобритании шуткой про инопланетян

Погромы в Соединенном Королевстве вызвали реакцию и в России. В частности, спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку обратился к инопланетянам.

В своем аккаунте социальной сети X он призвал неземные цивилизации убедить Стармера уйти в отставку.

Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, проявите, пожалуйста, свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку. Никаких похищений и зондирований — просто дайте ему понять, что о нем думают люди и что он, уйдя в отставку, может дать надежду западной цивилизации Кирилл Дмитриев Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ

Кроме того, 9 июня Дмитриев заявил, что политика действующего британского правительства может привести к революции.

«Неудачная политика Стармера может привести к революции в Великобритании раньше, чем люди думают», — отметил российский представитель.