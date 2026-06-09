Дмитриев: Политика Стармера может привести к революции в Британии

Политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера может привести к революции в его стране. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Неудачная политика Стармера может привести к революции в Великобритании раньше, чем люди думают», — отметил Дмитриев, отвечая на комментарий британского премьера об инциденте с попыткой мигранта из Сомали обезглавить мужчину в Белфасте.

В мае Дмитриев заявил, что в ожидании отставки Стармера объединились разные люди со всей планеты.