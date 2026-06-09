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15:45, 9 июня 2026Мир

Спецпредставитель Путина допустил революцию в Британии

Дмитриев: Политика Стармера может привести к революции в Британии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера может привести к революции в его стране. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Неудачная политика Стармера может привести к революции в Великобритании раньше, чем люди думают», — отметил Дмитриев, отвечая на комментарий британского премьера об инциденте с попыткой мигранта из Сомали обезглавить мужчину в Белфасте.

В мае Дмитриев заявил, что в ожидании отставки Стармера объединились разные люди со всей планеты.

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