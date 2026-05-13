Россия
02:51, 13 мая 2026

Дмитриев пошутил об отставке британского премьера

Марина Совина
Фото: Benjamin Cremel / Pool / Reuters

Разные люди со всей планеты и инопланетяне объединились, ожидая отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом пошутил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Спасибо, Кир Стармер, за то, что объединил разных людей планеты Земля и недавно обнаруженные инопланетные цивилизации — всех, кто ждал вашей отставки», — написал он. Кроме того, Дмитриев приложил к своему посту гиф-изображение кадра из фильма «Гладиатор» 2000 года. На нем персонаж Максимус Децим Меридий говорит: «Если мы будем держаться вместе, мы выживем».

Ранее Дмитриев заявил, что Кир Стармер намерен уйти в отставку самым последним, как настоящий капитан. По его словам, останется только Стармер, «страдающая Британия и ее светлое будущее» без политика. Комментируя возможную отставку Стармера, президент США Дональд Трамп отметил, что британский политик должен сам решить, оставаться ему на посту премьера или нет.

