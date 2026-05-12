22:51, 12 мая 2026

В планах по отставке Стармера увидели одну деталь

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Премьер-министр Британии Кир Стармер намерен уйти в отставку самым последним, как настоящий капитан. С таким предположением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, написав пост в соцсети Х.

«Сегодня четыре министра покинули корабль Стармера, и я наконец понял его план: он хочет уйти в отставку, как настоящий капитан — когда все министры уйдут и никого не останется», — заметил Дмитриев.

По его словам, останется только Стармер, «страдающая Британия и ее светлое будущее» без политика.

Ранее стало известно, что британские министры задумали заговор против нынешнего премьера Кира Стармера. Согласно данным журналистов, шесть министров королевства на ближайшем заседании кабмина скажут ему уйти в отставку. Есть вероятность такого сценария, при котором Стармер будет бороться против попыток сместить его с высокой должности, пишет The Telegraph.

