Британские министры задумали заговор против премьера

The Telegraph: Шесть британских министров скажут Стармеру уйти в отставку

Шесть британских министров на сегодняшнем заседании кабмина скажут премьер-министру королевства Киру Стармеру уйти в отставку. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что к соглашению о необходимости отставки главы правительства пришли министр внутренних дел Шабана Махмуд, глава Минобороны Джон Хили, министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Эд Милибэнд, министр культуры, СМИ и спорта Лиза Нэнди, глава МИД Иветт Купер и министр здравоохранения Уэс Стритинг.

Ожидается, что Стармер будет бороться против попыток сместить его с должности. «Это действительно открытый вопрос, уйдет ли он», — сказал источник издания.

Кроме того, его поддержат другие министры — канцлер казначейства Рейчел Ривз, министр образования Бриджит Филлипсон, министр труда Пэт Макфадден и министр, отвечающий за конституционные вопросы и отношения с Европейским союзом, Ник Томас-Саймондс. По их мнению, сейчас «не время» для борьбы за лидерство, которая может повлиять на финансовые рынки.

Ранее издание The Guardian сообщило, что власть Стармера «начала ускользать из его рук», а более 70 депутатов от Лейбористской партии потребовали его отставки.