08:14, 12 мая 2026

Премьер-министр Британии оказался на грани отставки

The Guardian: Министры призвали премьера Британии Стармера уйти в отставку
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кир Стармер. Фото: Hannah McKay / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался на грани отставки после провала Лейбористской партии на местных выборах. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Власть Кира Стармера, похоже, начала ускользать из его рук: министры кабинета призвали его установить сроки своего ухода, а более 70 депутатов от Лейбористской партии публично потребовали его отставки», — говорится в публикации.

Как утверждается, два высокопоставленных члена правительства — министр иностранных дел Иветт Купер и министр внутренних дел Шабана Махмуд — призвали Стармера «обеспечить упорядоченную передачу власти» после того, как стали известны итоги выборов.

Ранее Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на неудачи Лейбористской партии на региональных выборах. Он признал, что правительство допустило ряд ошибок, однако подчеркнул, что намерен оставаться во главе партии.

