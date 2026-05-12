Трамп высказался насчет возможной отставки Стармера

00:22, 13 мая 2026

Трамп: Стармер должен сам решить, оставаться ему на посту премьера или нет
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен самостоятельно решить, оставаться ему на своем посту или же нет. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Это ему решать», — подчеркнул политик.

Однако Трамп также посоветовал своему британскому коллеге нарастить добычу нефти в Северном море и ужесточить миграционный контроль.

Ранее сообщалось, что Кир Стармер намерен уйти в отставку самым последним, как настоящий капитан. С таким предположением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, останется только Стармер, «страдающая Британия и ее светлое будущее» без политика.

До этого стало известно, что британские министры задумали заговор против нынешнего премьера Кира Стармера. Согласно данным журналистов, шесть министров королевства на ближайшем заседании кабмина скажут ему уйти в отставку.

