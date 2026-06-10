Премьер Британии отреагировал на беспорядки из-за попытки обезглавливания британца

Стармер пообещал наказать виновных в беспорядках из-за попытки обезглавливания британца

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил массовые беспорядки, произошедшие минувшей ночью в Белфасте из-за случившегося накануне инцидента с попыткой обезглавливания британца мигрантом из Судана. Глава правительства назвал происходящее шокирующим и заявил, что власти не потерпят нападок на людей из-за их происхождения, пишет The Guardian.

«То, что происходило в Белфасте прошлой ночью, было шокирующим и совершенно неприемлемым. Нет оправдания ни насилию и беспорядкам, которые угрожали нашим общинам, ни тем, кто их поощрял, будь то в интернете или где-либо еще», — заявил Стармер.

Премьер также осудил тех, кто «поощрял» беспорядки в сети, что, по всей видимости, являлось отсылкой к владельцу соцсети X Илону Маску, хотя политик не называл его по имени, отмечает газета. Стармер пообещал, что виновные предстанут перед судом, и призвал дать полиции возможность выполнять свою работу.

«Я поговорил с главным констеблем Полицейской службы Северной Ирландии, чтобы выразить свою благодарность ему и сотрудникам экстренных служб, находящимся на передовой, за их мужество и самоотверженность в обеспечении безопасности людей», — указал Стармер, отметив, что также провел разговор с первым министром и заместителем первого министра региона для обсуждения сложившейся ситуации.

Ранее мигрант из Судана пытался отрезать голову британцу в Белфасте. Мужчину спасли прохожие, вызвав полицию. По данным агентства, состояние пострадавшего оценивают как тяжелое. Он остается в больнице с серьезными ранениями глаз, шеи и спины.

30-летний суданец должен предстать перед судом 10 июня по обвинению в покушении.