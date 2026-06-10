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10:49, 10 июня 2026Мир

В Британии разгорелись массовые беспорядки из-за жестокого нападения мигранта

В Белфасте разгорелись массовые беспорядки из-за нападения мигранта из Судана на британца
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

В Белфасте разгорелись массовые беспорядки из-за жестокого нападения мигранта из Судана на британца. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

30-летний суданец должен предстать перед судом 10 июня по обвинению в покушении, произошедшего вечером 8 июня в северной части города. Пострадавший остается в больнице с серьезными ранениями глаз, шеи и спины.

Североирландская полиция призвала сохранять спокойствие, так как «эпизодические вспышки беспорядков» произошли по всей территории Северной Ирландии в ответ на нападение. Некоторые акции протесты прошли мирно, но в ряде районов вспыхнули беспорядки.

«Автомобили подожгли прямо на дороге, огонь перекинулся на мой дом, а люди в масках выбивали двери», — рассказал местный житель. Кроме того, протестующие подожгли мусорные баки и автобус.

Ранее мигрант из Судана пытался отрезать голову британцу в Белфасте. Мужчину спасли прохожие, вызвав полицию. По данным агентства, состояние пострадавшего оценивают как тяжелое.

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