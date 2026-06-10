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12:17, 10 июня 2026Мир

Спецпредставитель Путина обратился к инопланетянам

Спецпредставитель Путина Дмитриев призвал инопланетян убедить Стармера уйти в отставку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку обратился к инопланетянам, призвав их убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку. Его комментарий размещен в соцсети X.

«Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, проявите, пожалуйста, свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку. Никаких похищений и зондирований — просто дайте ему понять, что о нем думают люди и что он, уйдя в отставку, может дать надежду западной цивилизации», — написал чиновник.

Так он прокомментировал акции протеста, начавшиеся в Северной Ирландии из-за жестокого нападения мигранта из Судана на британца.

Ранее Дмитриев заявил, что политика Стармера может привести к революции в Великобритании.

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