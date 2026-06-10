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Силовые структуры
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19:49, 10 июня 2026Силовые структуры

Московских адвокатов призвали к скромности и отказу от некоторых привычек

Адвокатам Москвы дали рекомендации и призвали к скромности
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Адвокатская палата Москвы выпустила памятку о поведении в интернете и о том, что допустимо публиковать в Сети. Об этом сообщает издание Baza.

По его данным, памятка призывает к скромности — так, адвокатам рекомендуют отказ от демонстрирующих роскошь и превосходство над окружающими фотографий. Не стоит сообщать о своих политических, сексуальных предпочтениях и о наличии неформальных отношений с представителями власти.

В частности, им напомнили про запрет на обещания гарантии результата и тщеславные фразы о себе вроде «лучший адвокат Москвы» и «95 процентов выигранных дел». Подобные заявления, как отметили в палате, вводят клиентов в заблуждение.

Ранее российский адвокат попал в колонию из-за отношений с экстремистами — в ноябре 2021 года он со своего банковского счета перевел деньги в пользу организации, которая была ликвидирована в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

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