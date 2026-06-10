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Забота о себе
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19:39, 10 июня 2026Забота о себе

Хранение яиц в двери холодильника назвали опасным

Диетолог Соломатина: Яйца в дверце холодильника быстрее портятся
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sergey Diordiev / Shutterstock / Fotodom

Хранение яиц в двери холодильника может быть опасным из-за риска быстрой порчи продукта. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, в дверце холодильника температура меняется чаще всего, поскольку она постоянно открывается и закрывается. Из-за таких перепадов молоко и яйца быстрее портятся, поэтому их рекомендуется размещать на основных полках.

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Диетолог отметила, что срок годности зависит также от даты сортировки яиц и условий их хранения. Еще одним фактором она назвала мытье яиц после покупки. Соломатина пояснила, что очистка водой полезна, так как уменьшает риск заражения сальмонеллой, но вместе с этим заметно сокращает срок хранения яиц.

Также врач посоветовала не держать на дверце холодильника мясо, фарш, колбасу, мягкие сыры и кисломолочные продукты. По ее словам, на сохранность пищи влияют не только место хранения, но и настройки техники, температура в помещении и то, насколько долго дверца остается открытой.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас рассказал, что происходит с организмом, если каждый день съедать по одному яйцу. По его мнению, такая пищевая привычка помогает снизить риск деменции и сохранить мышечную массу.

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