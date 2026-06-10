Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:30, 10 июня 2026Забота о себе

Врач описал изменения в организме при употреблении одного яйца в день

Кардиолог Рохас: При употреблении одного яйца в день снижается риск развития деменции
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AGfoto / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Аурелио Рохас описал положительные изменения в организме, которые произойдут при употреблении всего одного яйца в день. Его слова передает издание HuffPost.

Яйца, по словам Рохаса, содержат большое количество антиоксидантов, витаминов А, D, E и K, а также белка. Последний важен для сохранения мышечной массы и, следовательно, здорового старения, подчеркнул он.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Кроме того, этот продукт снижает риск развития деменции, продолжил врач. Также яйца помогают похудеть, поскольку способствуют насыщению на долгое время. В результате у человека снижается потребность в ультрапереработанных или сладких продуктах. Однако медик предупредил, что если человек придерживается рациона, богатого жареной пищей и переработанным мясом, то чрезмерное потребление яиц не принесет пользы, особенно людям с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее диетолог Светлана Филатова рассказала, кому не стоит употреблять квас. Этот напиток, утверждает она, усугубляет течение подагры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ударила ракетами по российскому городу в тысяче километров от границы

    40-летняя Меган Фокс порадовала фанатов съемкой в обнажающем грудь наряде

    Каллас объяснила причину отказа ЕС от ужесточения санкций против Израиля

    Военкоры раскрыли подробности массированной ночной атаки по Украине

    «Каролина» сравняла счет в финале Кубка Стэнли

    Стало известно о раненых при ударе ракет по городу России в тысяче километров от границы

    Врач описал изменения в организме при употреблении одного яйца в день

    Москвичам пообещали жару и дожди

    В Volga оценили уход китайских автобрендов из России

    Педофил пристал к первокласснику в вагоне метро Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok