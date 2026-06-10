Путешествовавшего с дочерью ветерана обвинили в торговле людьми и насилии над ребенком

PYOK: Пассажира самолета в США заподозрили в торговле людьми из-за дочери

Путешествовавшего с дочерью и другими членами семьи ветерана обвинили в торговле людьми и насилии над ребенком в самолете в США. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Мемфиса в Ньюпорт-Ньюс в 2019 году, однако известно о нем стало лишь сейчас. Семья Капп, включая родителей, 13-летнюю дочь, бабушку и дедушку, летела на выпускной к сыну. Рейс выполнялся двумя перевозчиками — Delta Air Lines и Endeavor Air — со стыковкой в Атланте.

Первая часть полета прошла спокойно, однако во время перелета из Атланты в Мемфис стюардесса Endeavor Air заподозрила, что девочка-подросток подвергается сексуальному насилию со стороны отца, который к тому же может быть торговцем людьми. Во время турбулентности пассажир начал успокаивать свою дочь, чем вызвал еще больше тревоги у бортпроводницы. Та сообщила обо всем пилотам — после приземления самолета их встретила полиция, ребенка и мужчину допросили.

В 2026 году повзрослевшая девушка решила засудить Delta Air Lines и Endeavor Air за ложные обвинения в адрес своего отца. В иске она указала, что эта ситуация сильно изменила ее жизнь в худшую сторону. Она потребовала выплаты в размере 2,3 миллиона долларов (169 миллионов рублей). Delta пока не отреагировала на ситуацию.

Ранее аналогичная ситуация произошла с пассажиром American Airlines, также путешествующим с дочерью. Отца и ребенка сопроводили в специальный отдел правоохранительных органов, где выявляют признаки торговли людьми.