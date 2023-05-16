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07:30, 16 мая 2023Путешествия

Пассажира с дочерью заподозрили в торговле людьми и задержали в аэропорту

Пассажира American Airlines с дочерью-подростком заподозрили в торговле людьми и задержали

Фото: Boyphare / Shutterstock / Fotodom

Пассажира авиакомпании American Airlines, путешествующего с дочерью-подростком, заподозрили в торговле людьми и задержали в аэропорту Северной Каролины. Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что Франсиско Де Хесус (Francisco De Jesus) летел с 13-летней дочерью из Сиэтл-Такома в Шарлотт. Сразу после посадки мужчина отправился в туалет, а вернувшись, обнаружил в руках ребенка предмет, похожий на крылья. Девочка объяснила, что крылья ей дала стюардесса. Бортпроводница также побеседовала с подростком, спросив, все ли у нее хорошо.

После приземления в Северной Каролине Де Хесуса встретил сотрудник службы безопастности аэропорта. Отца и дочь сопроводили в специальный отдел правоохранительных органов, где выявляют признаки торговли людьми. «В тот момент мое сердце просто упало», — отметил путешественник.

Ему задали несколько вопросов, после чего отпустили и попросили прощения за недоразумение. «Они были очень профессиональны и сразу все поняли», — заключил отец.

Ранее трехлетний ребенок из Уссурийска, страдающий от опухоли головного мозга, умер в самолете на руках у отца. Происшествие случилось на рейсе, следующем из Владивостока в Москву. Мальчик летел в столицу для срочной пересадки костного мозга в одной из клиник.

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Зарина Дзагоева
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