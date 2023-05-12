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13:03, 12 мая 2023Путешествия

Трехлетний ребенок умер в самолете из Владивостока на руках у отца

Трехлетний мальчик скончался на борту летевшего из Владивостока в Москву самолета

Фото: LOGAN WEAVER | @LGNWVR / Unsplash

Трехлетний ребенок из Уссурийска, страдающий от опухоли головного мозга, умер в самолете на руках у отца. Подробности публикует «Комсомольская правда».

Уточняется, что происшествие случилось на рейсе, следующем из Владивостока в Москву. Мальчик летел с отцом в столицу для срочной пересадки костного мозга в одной из клиник. Во время полета юному пассажиру стало плохо из-за перепадов давления, и он скончался прямо перед приземлением воздушного судна в аэропорту назначения.

По информации издания, ребенка можно было бы спасти, если бы на борту лайнера находился реаниматолог. В краевой детской клинической больнице во Владивостоке сообщили, что все протоколы отправки пациента в другой регион были соблюдены.

«Комиссия приняла положительное решение о транспортировке мальчика в московскую клинику для дальнейшего оказания медицинской помощи. С учетом клинической картины заболевания специалисты решили, что сопровождение врачей не требуется», — рассказали в пресс-службе медучреждения.

Ранее в апреле молодая авиапассажирка неожиданно почувствовала резкую боль в груди и умерла. 32-летняя юрист Сара Раймундо следовала из Бразилии в США. В одном лайнере с девушкой был медицинский работник, попытавшийся реанимировать ее, однако та не реагировала. 

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Валентина Процкова
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