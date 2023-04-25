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19:53, 25 апреля 2023Путешествия

Молодая пассажирка самолета внезапно ощутила боли в груди и умерла в полете

Адвокат из Рио-де-Жанейро умерла от сердечного приступа во время рейса в Калифорнию

Фото: Unsplash

Адвокат из Бразилии во время полета в США ощутила внезапную боль в груди и умерла. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на друга погибшей.

Уточняется, что 32-летняя Сара Раймундо (Sara Raimundo) летела из Рио-де-Жанейро в Калифорнию. На одном рейсе с пассажиркой оказался врач, который пытался реанимировать ее, однако та не реагировала. В связи с произошедшим пилоты приняли решение об экстренной посадке в Новом Орлеане.

По данным издания, после приземления молодую женщину доставили в ближайшую больницу, где врачи констатировали ее смерть от сердечного приступа. В настоящее время родные Раймундо организовали сбор средств, чтобы доставить ее тело обратно в Рио-де-Жанейро для проведения похорон.

Сара Раймундо летела в Калифорнию вместе с другом для участия в конференции в Силиконовой долине. В источнике не уточняется, какая авиакомпания совершала перелет.

Ранее в сентябре 2022 года сообщалось, что российский пилот авиакомпании «Икар» умер на борту воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Новокузнецк — Санкт-Петербург. Во время полета у мужчины резко ухудшилось состояние здоровья, управление лайнером перехватил второй пилот, который совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.

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Зарина Дзагоева
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