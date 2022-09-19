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Пилот скончался при экстренной посадке в российском аэропорту

Командир самолета рейса Новокузнецк — Санкт-Петербург умер при экстренной посадке

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российский пилот авиакомпании «Икар» умер на борту воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту НовокузнецкСанкт-Петербург. Об этом сообщают «Известия».

Происшествие случилось в воскресенье, 18 сентября. Во время полета у командира самолета резко ухудшилось состояние здоровья. Управление лайнером было передано второму находящемуся на борту пилоту, который совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.

После приземления к самолету были направлены врачи, однако командир воздушного судна к тому моменту уже скончался.

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Валентина Процкова
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