Пилот скончался при экстренной посадке в российском аэропорту

Командир самолета рейса Новокузнецк — Санкт-Петербург умер при экстренной посадке

Российский пилот авиакомпании «Икар» умер на борту воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Новокузнецк — Санкт-Петербург. Об этом сообщают «Известия».

Происшествие случилось в воскресенье, 18 сентября. Во время полета у командира самолета резко ухудшилось состояние здоровья. Управление лайнером было передано второму находящемуся на борту пилоту, который совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.

После приземления к самолету были направлены врачи, однако командир воздушного судна к тому моменту уже скончался.