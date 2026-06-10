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Силовые структуры
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19:45, 10 июня 2026Силовые структуры

В кавказском регионе России осудили 17 членов «шариатского патруля»

В Кабардино-Балкарии 17 членов «шариатского патруля» получили сроки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Кабардино-Балкарии 17 жителям республики вынесли приговор по делу об участии в организации и деятельности экстремистского сообщества. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, с марта 2023-го по август 2024 года мужчины организовали так называемые шариатские патрули в кавказском регионе и, пропагандируя религиозное превосходство, применяли меры воздействия к людям, чье поведение не соответствовало их представлениям о норме. Они проводили «разбирательства» с теми, кто пил алкоголь и подозревался в приеме наркотиков.

К потерпевшим участники «патруля» применяли различные методы психологического и физического воздействия, а также определяли им наказания. Организатору дали четыре года и три месяца, остальные получили от 2 лет 1 месяца до 2 лет и 10 месяцев колонии общего режима.

В 2024 году подростки-мигранты из Таджикистана организовали в Подмосковье «шариатский патруль». Хулиганы нападали на горожан из-за внешнего вида.

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