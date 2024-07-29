В Мытищах мигранты из Таджикистана организовали шариатский патруль

Подростки-мигранты из Таджикистана организовали в Подмосковье «шариатский патруль» и терроризируют местных жителей. Как сообщает «Царьград», хулиганы нападают на горожан из-за внешнего вида. Они контролируют длину юбок и брюк у прохожих, их цвет волос, и если им что-то не нравится — идут в наступление.

Молодые иностранцы обосновались в Мытищах, где систематически унижают сверстников. Кроме того, они рекламируют точки с наркотиками и нецензурно выражаются в адрес местных жителей, угрожая и пытаясь привить им «свои порядки».

На банду уже неоднократно жаловались. В частности, среди жалоб горожан — бытовой террор, избиение неформалов, нападения на девушек, одетых «не по шариатским нормам». На данный момент в отношении участников группировки заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Оно находится на личном контроле председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.

Главарь банды уже принес извинения

Один из участников банды по имени Самандар, по предварительным данным являющийся главарем, активно вел соцсети, где заявлял, что они с братьями «и в аду наведут порядок». Кроме того, он обещал «встретиться с кем угодно», кого не устраивают его порядки.

Накануне Самандар опубликовал ролик с извинениями.

Хочу принести искренние извинения перед всеми порядочными людьми. Ни в коем случае не хотел задеть народ России, потому что уважаю и приветствую каждого, кто придерживается простых русских понятий. Я вырос в России и очень люблю эту страну всем сердцем Самандар главарь банды мигрантов-подростков в Мытищах

Глава подмосковной полиции поставил задачу «осветлить» Московскую область

Из-за участившихся случаев нападок мигрантов на жителей области глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков поставил перед своими подчиненными задачу «осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась иностранными гражданами».

Паукова процитировал представитель полиции в звании подполковника. Он пояснил, что глава регионального главка особенно выделил данное направление. Так, по словам Паукова, сейчас оно находится на контроле не только главы МВД, но и президента Владимира Путина.

Как передал представитель полиции, в будущем предполагается ужесточение законодательства для иностранцев, которые нарушают законы на территории России. В частности, по всей России местные жители начали собираться в группы и дружины для борьбы с приезжими и их бесчинствами. Например, подобная дружина с 2022 года действует в подмосковном городе Долгопрудном. Инициатором ее создания стал лично глава города Владислав Юдин. Кроме того, на прошлой неделе сообщалось, что подобный спецотряд был создан в Приморском крае. Он состоит из вернувшихся домой участников спецоперации на Украине. Как объяснил глава региона Олег Кожемяко, отряд создан для того, чтобы «объяснять правила приличия» и «ставить на место» приезжих, которые не понимают их.