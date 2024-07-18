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20:26, 18 июля 2024Россия

«Рассекли мне там все». Мигранты напали на депутата Госдумы и разбили ему голову палкой. Как это произошло?

В Самаре мигранты напали на депутата Госдумы Матвеева и разбили ему голову

Кадр: Telegram-канал «Михаил Матвеев коммент»

В Самаре мигранты напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева и разбили ему голову. Как рассказал парламентарий, он увидел, как трое молодых людей нападали на прохожих, и попытался остановить дебоширов, но сам получил удар.

Депутат с помощником даже остановили одного из нападавших и забрали у него паспорт — это 19-летний приезжий из Узбекистана. Матвеев также пожаловался на долгое ожидание полиции и скорой помощи.

На депутата напали после призыва прекратить избиения прохожих

Нападение, по словам депутата, произошло вечером в четверг, 18 июля, в районе Барбошиной Поляны. Матвеев опубликовал в своем Telegram-канале несколько видео. На первом он выходит из автомобиля, сопровождавший его человек попутно говорит: «Смотри, чтобы они тебя не побили». Депутат громко обращается к молодым людям на тротуаре: «Так, ребята, остановились!» В этот момент на него нападают три человека и после удара по голове начинают убегать. За ними погнались другие люди с криками «Стоять, ***!» Матвеев же показал кровь со своей головы.

Пытался разнять драку мигрантов с нашими местными ребятами. В результате вот разбили голову. Все, о чем мы с вами в Telegram-каналах пишем, оно теперь прямо на наших улицах

Михаил Матвеевдепутат Госдумы

Помощник депутата также показал его забинтованную голову и то, как ему оказывает помощь девушка в ожидании скорой помощи и полиции. «Масурбеки напали на русских людей, и депутат Матвеев решил помочь и получил по голове дубинкой — аж кровь течет», — высказался он в другом ролике.

Кадр: Telegram-канал «Михаил Матвеев коммент»

Позднее Матвеев раскрыл новые подробности ситуации: «Здесь группа мигрантов, три человека, шли от набережной по 9-й просеке. Задирались к прохожим. Мы увидели, как происходит эта драка. Остановились с водителем, чтобы остановить их. Они шли с палкой и избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, сказал "остановитесь" и сразу получил удар в голову. Рассекли мне там все, поэтому сидим, в лучших российских традициях 40 минут уже ждем полицию, скорую — никого нет. Но одного задержали».

В этот момент Матвеев перевел камеру на молодого человека, который говорит: «Я сказал, я никого не трогаю! Камера есть, что ли?» Депутат также назвал произошедшее мигрантским беспределом.

Депутат забрал паспорт мигранта в ожидании полиции

Еще на одном видео Матвеев показал на камеру паспорт парня, которого он остановил. Его зовут Мурод Мусуров, ему 19 лет, он гражданин Узбекистана, уроженец Сурхандарьинской области. Депутат при этом уточнил, что палкой его ударил другой нападавший. Помощник же говорит, что видел, как тот «гонял мужика на "Волге"».

Кадр: Telegram-канал «Михаил Матвеев коммент»

При этом Матвеев и помощник не отдают паспорт узбекистанцу, приказывая стоять в углу и говоря «в полиции заберешь». Позднее он опубликовал фото из машины скорой помощи, сыронизировав: «Зато едем с мигалками».

Матвеев разрабатывал законопроект о лишении приобретенного гражданства

Депутат Михаил Матвеев выступал разработчиком законопроектов об ограничении круга лиц, которые признаются соотечественниками, о лишении приобретенного гражданства за нарушение «присяги гражданина», а также о запрете покупки оружия иностранцами.

Касательно закона о соотечественниках авторы поясняли, что по программе переселения в Россию переезжают преимущественно граждане Таджикистана, Казахстана и Армении, которые, «как правило, не являются представителями народов, исторически проживающих на территории РФ».

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