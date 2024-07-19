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11:21, 19 июля 2024Силовые структуры

Бастрыкин потребовал переквалифицировать дело о нападении на депутата Госдумы

Бастрыкин поручил изменить статью в деле о нападении на депутата ГД на покушение
Начало событий в новости «Рассекли мне там все». Мигранты напали на депутата Госдумы и разбили ему голову палкой. Как это произошло?

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СК.

Бастрыкин поручил изменить статью в деле о нападении с хулиганства на статью о покушении на убийство.

Все трое участников нападения установлены и задержаны. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об их заключении под стражу.

Нападение на депутата Матвеева произошло18 июля. Тогда злоумышленники разбили ему голову. Как рассказал парламентарий, он увидел, как трое молодых людей нападали на прохожих, и попытался остановить дебоширов, но сам получил удар. Депутат с помощником даже остановили одного из нападавших и забрали у него паспорт — это 19-летний приезжий из Узбекистана. Матвеев также пожаловался на долгое ожидание полиции и скорой помощи.

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      Анна Габай
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