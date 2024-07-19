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19:16, 19 июля 2024Силовые структуры

Избившим депутата Госдумы мигрантам предъявили обвинение в покушении на убийство

Избившим депутата Матвеева предъявили обвинение в покушении на убийство
Начало событий в новости Бастрыкин потребовал переквалифицировать дело о нападении на депутата Госдумы

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Следователи предъявили троим участникам избиения депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя обвинение в покушении на убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Под следствием находятся 19-летние уроженцы Узбекистана и Таджикистана, а также их 16-летний знакомый, являющийся жителем Самары. В суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили потерпевших, обвиняемых и свидетелей. Также по местам проживания фигурантов дела прошли обыски. СК намерен проверить законность пребывания мигрантов на территории России.

Изначально действия мигрантов были расценены как хулиганство, однако глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать статью по уголовному делу, возбужденному по факту нападения на парламентария.

18 июля мигранты разбили голову палкой приехавшему в Самару Матвееву.

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      Любовь Ширижик
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