Переживший нападение депутат Госдумы задержал одного из мигрантов и отобрал у него паспорт

Депутат ГД Матвеев после нападения в Самаре задержал одного из мигрантов

Пытавшийся остановить драку с участием мигрантов в Самаре и получивший удар по голове депутат Госдумы Михаил Матвеев задержал одного из иностранцев и отобрал у него паспорт. Об этом сообщается в Telegram-канале Матвеева.

На кадрах, которые переживший нападение Матвеев опубликовал в своем канале, депутат демонстрирует в камеру документ мужчины и сообщает, что тот на него не нападал. Депутат предполагает, что задержанный выдаст других участников драки.

«Зачем [отобрали паспорт], это мой документ», — возмутился мигрант. На это депутат и его спутники с матом потребовали от мигранта «стоять в углу» и сообщили, что отдадут паспорт в отделе полиции.

Как ранее заявлял Матвеев, он увидел, как три человека шли от набережной и задирали прохожих. Матвеев с водителем остановились, чтобы их остановить. По словам парламентария, он почти сразу получил удар в голову. Позже он опубликовал видео с перебинтованной головой.