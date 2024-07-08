Сотрудницу «Матч ТВ» рядом с «Останкино» изнасиловали три мигранта. На случившееся отреагировали Канделаки и Бастрыкин

Бастрыкину представят доклад о расследовании изнасилования сотрудницы «Матч ТВ»

Сотрудница телеканала «Матч ТВ» заявила об изнасиловании тремя мигрантами, мужчины задержаны по подозрению в совершении преступления.

Потерпевшая рассказала, что нападение произошло рядом с телецентром «Останкино» около 2:30 в ночь на субботу, 6 июля, когда она закончила работу, вышла из здания телецентра и пошла в сторону Останкинского пруда.

Одного из подозреваемых задержали спустя 40 минут после нападения, а позже и его подельников. Ими оказались граждане Узбекистана 22, 24 и 25 лет, приехавшие в Москву на заработки. В отношении них возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц.

На случившееся отреагировала Канделаки

На телеканале «Матч ТВ» не стали раскрывать подробности произошедшего, заявив, что делом занимаются правоохранительные органы. Там добавили, что находятся на связи с пострадавшей и оказывают ей поддержку.

Позже заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» и экс-генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подтвердила изнасилование мигрантами сотрудницы телеканала.

Все наши мысли — с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия Тина Канделаки замгендиректора «Газпром-медиа» и экс-генпродюсер «Матч ТВ»

Глава СК потребовал доклад о расследовании уголовного дела

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения на сотрудницу телеканала.

Руководителю Главного следственного управления (ГСУ) по столице Андрею Стрижову поручено доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Ранее во Владивостоке пятеро граждан Узбекистана напали на 21-летнюю сотрудницу кафе и изнасиловали ее, угрожая расправой. Известно, что нападавшие находятся в России незаконно.