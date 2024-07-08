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04:52, 8 июля 2024Силовые структуры

Сотрудницу «Матч ТВ» рядом с «Останкино» изнасиловали три мигранта. На случившееся отреагировали Канделаки и Бастрыкин

Бастрыкину представят доклад о расследовании изнасилования сотрудницы «Матч ТВ»

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Сотрудница телеканала «Матч ТВ» заявила об изнасиловании тремя мигрантами, мужчины задержаны по подозрению в совершении преступления.

Потерпевшая рассказала, что нападение произошло рядом с телецентром «Останкино» около 2:30 в ночь на субботу, 6 июля, когда она закончила работу, вышла из здания телецентра и пошла в сторону Останкинского пруда.

Одного из подозреваемых задержали спустя 40 минут после нападения, а позже и его подельников. Ими оказались граждане Узбекистана 22, 24 и 25 лет, приехавшие в Москву на заработки. В отношении них возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц.

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На случившееся отреагировала Канделаки

На телеканале «Матч ТВ» не стали раскрывать подробности произошедшего, заявив, что делом занимаются правоохранительные органы. Там добавили, что находятся на связи с пострадавшей и оказывают ей поддержку.

Позже заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» и экс-генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подтвердила изнасилование мигрантами сотрудницы телеканала.

Все наши мысли — с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия

Тина Канделакизамгендиректора «Газпром-медиа» и экс-генпродюсер «Матч ТВ»
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Глава СК потребовал доклад о расследовании уголовного дела

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения на сотрудницу телеканала.

Руководителю Главного следственного управления (ГСУ) по столице Андрею Стрижову поручено доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Ранее во Владивостоке пятеро граждан Узбекистана напали на 21-летнюю сотрудницу кафе и изнасиловали ее, угрожая расправой. Известно, что нападавшие находятся в России незаконно.

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      Марина Совина
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