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17:06, 7 июля 2024Интернет и СМИ

Сотрудница «Матч ТВ» заявила об изнасиловании тремя мигрантами

Задержаны трое мигрантов по подозрению в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Сотрудница «Матч ТВ» заявила об изнасиловании тремя мигрантами. По подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин, сообщили в Telegram-канале издания Baza.

Со слов потерпевшей, нападение произошло рядом с телецентром «Останкино» около 2:30 6 июля, когда она закончила работу, вышла из здания телецентра и пошла в сторону Останкинского пруда.

По данным Baza, одного из подозреваемых задержали спустя 40 минут после нападения, а позже и его подельников. Задержанными оказались граждане Узбекистана, приехавшие в Москву на заработки — им 22, 24 и 25 лет. В отношении них возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц.

На телеканале «Матч ТВ» не стали раскрывать подробности произошедшего, заявив, что делом занимаются правоохранительные органы. «Мы на связи с пострадавшей и оказываем ей всестороннюю и необходимую поддержку», — сказали там.

Ранее во Владивостоке пятеро граждан Узбекистана напали на 21-летнюю сотрудницу кафе и изнасиловали ее, угрожая расправой. Известно, что нападавшие находятся в России незаконно.

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      Елена Торубарова
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