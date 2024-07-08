Всех насильников сотрудницы «Матч ТВ» заключили под стражу

В Москве арестовали троих мигрантов за изнасилование сотрудницы «Матч ТВ»

В Москве суд арестовал всех троих мигрантов, изнасиловавших сотрудницу «Матч ТВ». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Все фигуранты обвиняются по части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц»). Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что по делу проходят трое граждан Узбекистана. Один из них был задержан при попытке сбежать из страны.

Ночью 6 июля рядом с телецентром «Останкино» на сотрудницу «Матч ТВ», которая вышла с работы, напали трое приехавших в Москву на заработки мигрантов в возрасте 22, 24 и 25 лет и изнасиловали ее.