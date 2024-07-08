По факту изнасилования тремя мигрантами сотрудницы «Матч ТВ» завели уголовное дело

В Москве следователи возбудили дело по факту изнасилования сотрудницы «Матч ТВ»

В Москве следователи завели уголовное дело по факту изнасилования тремя мигрантами сотрудницы «Матч ТВ». Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбудили в отношении трех граждан Узбекистана. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

Ночью 6 июля рядом с телецентром «Останкино» на сотрудницу «Матч ТВ», которая вышла с работы, напали трое приехавших в Москву на заработки мигрантов в возрасте 22, 24 и 25 лет и изнасиловали ее. На случившееся отреагировал глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.