Бастрыкин отреагировал на изнасилование мигрантами сотрудницы «Матч ТВ»

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании изнасилования сотрудницы «Матч ТВ»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту изнасилования мигрантами сотрудницы «Матч ТВ» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства в Telegram-канале.

Дело завели в отношении трех граждан Узбекистана, подозреваемых задержали. В скором времени им изберут меру пресечения.

Со слов потерпевшей, нападение произошло рядом с телецентром «Останкино» около 02:30 6 июля, когда она закончила работу, вышла из здания телецентра и пошла в сторону Останкинского пруда.

Ранее заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» и экс-генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подтвердила изнасилование мигрантами сотрудницы телеканала. По ее словам, она находится на связи с девушкой и поддерживает ее. Канделаки выразила надежду, что справедливость восторжествует и насильники будут наказаны.