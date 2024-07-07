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23:05, 7 июля 2024Интернет и СМИ

Канделаки прокомментировала изнасилование мигрантами сотрудницы «Матч ТВ»

Канделаки заявила, что находится на связи с изнасилованной сотрудницей «Матч ТВ»
Тина Канделаки

Тина Канделаки. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» и экс-генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подтвердила изнасилование мигрантами сотрудницы телеканала. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Канделаки сообщила, что находится на связи с пострадавшей и всячески поддерживает ее. «Все наши мысли — с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», — написала она.

Ранее сотрудница «Матч ТВ» заявила об изнасиловании тремя мигрантами. По подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин. Со слов потерпевшей, нападение произошло рядом с телецентром «Останкино» около 2:30 6 июля, когда она закончила работу, вышла из здания телецентра и пошла в сторону Останкинского пруда.

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