СК возбудил уголовное дело после нападения мигрантов на депутата Госдумы. Пробитую камнем голову сочли хулиганством

СК завел дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы Матвеева в Самаре

Следственный комитет (СК) России завел дело после нападения мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самарской области. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по региону.

Действия злоумышленников, разбивших политику голову камнем, классифицировали как хулиганство. Матвеев также опубликовал видео, записанное сразу после конфликта. На нем видно, как депутату меняют повязку.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны все трое напавших. Позднее Матвеев выяснил, что у одного из них три судимости.

Инцидент произошел днем 18 июля. Матвеев увидел, как трое мигрантов палкой избивали прохожих, попытался словами остановить дебоширов, но сам получил удар. Несмотря на травму, он сумел самостоятельно задержать одного из приезжих, гражданина Узбекистана Мурода Мусурова 2004 года рождения.

Как выяснил «Коммерсантъ», сейчас в районе происшествия находится много сотрудников полиции. Проверяются стройки и заведения общепита, где могут находиться мигранты.

Матвеев также опубликовал видео, записанное сразу после конфликта. На нем видно, как депутату меняют повязку. В больнице Матвееву швы на рану наложил врач Мухамедсаид Сулейманович. «Голова, слава Богу, оказалась крепче, но не очень умная. Голыми руками задерживать троих вооруженных палками и камнями хулиганов было конечно большой глупостью», — оценил ситуацию депутат.

Матвеев рассказал о «ловком фокусе» с мигрантами

За два дня до нападения Матвеев рассказал о «ловком фокусе» с мигрантами, имея в виду статистику преступлений, совершенных приезжими. Он объяснил, что когда иностранец получает российское гражданство, то автоматически «исчезает» из ведомственной статистики МВД по мигрантам, пополняя преступления граждан РФ. Матвеев указал, что за последние два десятка лет российское гражданство получили порядка двух миллионов приезжих из Средней Азии и Закавказья.

Было бы интересно посмотреть, сколько преступлений они совершили. На мой взгляд, искусственное исключение из ведомственной статистики графы «национальность» преступника не позволяет в полном объеме увидеть огромные масштабы этнической преступности в России

Михаил Матвеев депутат Госдумы

Депутат подчеркнул необходимость восстановления ведомственного учета преступлений с учетом национальности. Такая практика, по его словам, поможет увидеть роль определенных диаспор в криминальной статистике.

В мае Матвеев заявлял, что наглость проживающих в России мигрантов может потребовать принятия действенных мер в их отношении. Свои рассуждения по этому поводу парламентарий сопроводил эпиграфом про «Мастурбеков», который им указан как народный. Так Матвеев отреагировал на историю с его коллегой — депутатом Госдумы Артемом Прокофьевым, на которого напали мигранты. Прокофьев рассказал во «ВКонтакте», что изначально двоим мужчинам выписали 500-рублевые штрафы, а третьего и вовсе не удалось найти. Всех троих задержали только после вмешательства МВД Татарстана, где и произошел инцидент.

Глава СК высказался за ужесточение миграционной политики

27 июня руководитель СК Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума заявил о необходимости изменения миграционной политики в стране.

Самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы Александр Бастрыкин глава СКР

По словам Бастрыкина, работодателям при привлечении иностранцев к выполнению трудовых обязанностей следует руководствоваться вопросами нацбезопасности. Кроме того, необходимо разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого, убежден глава ведомства.

Мы должны, мне кажется, честно сказать сами себе: а чего мы добиваемся? С какой целью мы завозим мигрантов в нашу страну? Александр Бастрыкин глава СКР

В настоящее время география миграционной преступности в России расширяется, отметил Бастрыкин. По его словам, значительное число подобных преступлений зафиксировано, в частности, в Самарской, Челябинской, Тамбовской, Кемеровской и Пензенской областях, а также в Алтайском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

При этом точное число иностранцев, находящихся в России, остается неизвестным, отметил Бастрыкин. Вместе с тем за 2023 год количество тяжких преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 32 процента, особо тяжких — на 26 процентов, преступлений экстремистского характера — на 147 процентов, связанных с незаконным оборотом наркотиков — на 27 процентов.