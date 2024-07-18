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23:47, 18 июля 2024Силовые структуры

В Самаре возбудили уголовное дело после нападения мигрантов на депутата Госдумы

СК возбудил уголовное дело после нападения мигрантов на депутата Матвеева

Кадр: Telegram-канал «Михаил Матвеев коммент»

После нападения мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самарской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил официальный Telegram-канал СУ СК России по региону.

Действия разбивших голову бутылкой депутату злоумышленников классифицировали как хулиганство. Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны все трое напавших.

Одним из задержанных оказался гражданин Узбекистана Мурод Мусуров 2004 года рождения. Как выяснил «Коммерсантъ», сейчас в районе происшествия находится много сотрудников полиции. Проверяются стройки и заведения общепита, где могут находиться мигранты.

Инцидент произошел днем 18 июля. Матвеев увидел, как трое мигрантов нападали на прохожих, попытался остановить дебоширов, но сам получил удар. Несмотря на травму, он сумел самостоятельно задержать одного из приезжих.

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      Марина Совина
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