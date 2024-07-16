В Госдуме рассказали о «ловком фокусе» с мигрантами

В ГД призвали наладить ведомственный учет преступлений с учетом национальности

Депутат Госдумы (ГД) Михаил Матвеев в беседе с «Царьградом» рассказал о «ловком фокусе» с мигрантами, имея в виду статистику преступлений, совершенных приезжими.

Он объяснил, что когда иностранец получает российское гражданство, то автоматически «исчезает» из ведомственной статистики МВД по мигрантам, пополняя преступления «граждан РФ». Матвеев указал, что за последние два десятка лет российское гражданство получили порядка двух миллионов приезжих из Средней Азии и Закавказья.

«Было бы интересно посмотреть, сколько преступлений совершили они. На мой взгляд, искусственное исключение из ведомственной статистики графы "национальность" преступника не позволяет в полном объеме увидеть огромные масштабы этнической преступности в России», — сказал депутат, подчеркнув необходимость восстановления ведомственного учета преступлений с учетом национальности.

Такая практика, по его словам, поможет увидеть роль определенных диаспор в криминальной статистике.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев выступил с предложением брать детей мигрантов на обучение в российские школы только при условии, что они обладают необходимым уровнем знания русского языка.