Глава Рособрнадзора призвал брать в школы детей мигрантов только при одном условии

Глава Рособрнадзора Музаев призвал не брать в школы без знания русского языка

Детей мигрантов следует брать на обучение в российские школы, только при условии, что они обладают необходимым уровнем знания русского языка. С таким призывом выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РБК.

«Я радикален. Если ты приезжаешь сюда с семьей и собираешься стать гражданином или временно жить, если ты хочешь, чтобы твои дети получали в этой стране образование, то они должны обладать определенным уровнем знания языка», — сказал руководитель федеральной службы.

По мнению Музаева, семьи мигрантов, планирующих переезд в другую страну, вполне могут найти время, чтобы выучить язык. Он подчеркнул, что на строительство русских школ и центров русского языка в Средней Азии «очень много выделено средств». «Почему мы должны брать в школу ребенка, который пришел в 7-й класс, не зная вообще ни единого слова на русском?» — задался вопросом глава Рособрнадзора.

Ранее Музаев заявил, что желающие остаться в России мигранты должны знать русский язык на уровне выпускников школ. По его словам, такие требования необходимо предъявлять в том числе к иностранцам, которые хотят получить разрешение на временное проживание.

В июне стало известно о разработке законопроекта о проверке знания русского языка у детей мигрантов перед приемом в школы. По мнению авторов инициативы, языковой барьер создает у детей приезжих психологические проблемы, а также увеличивает нагрузку на учителей и выстраивает барьеры в общении с другими школьниками.