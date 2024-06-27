В России захотели проверять знания русского языка у детей мигрантов

В Госдуму внесут законопроект о проверке знания русского языка у детей мигрантов

В Государственную Думу внесут законопроект о проверке знания русского языка у детей мигрантов перед приемом в школы. Об этом сообщает РИА Новости. Предлагается внести изменения в закон «Об образовании».

Инициаторами проекта стали депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Как считают депутаты, проверки на знания государственного языка необходимы «при приеме иностранных граждан в образовательные организации для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования».

«В отсутствие элементарных, базовых знаний русского языка обучение таких учеников создает для самих обучающихся психологические проблемы по причине их неуспеваемости, увеличивает нагрузку на учителей, создает дополнительные социальные барьеры внутри коллективов учащихся», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В начале июня уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова предложила ввести в детских садах обязательную культурно-языковую программу для детей мигрантов. На базе общеобразовательных организаций, по мнению омбудсмена, можно открыть адаптационные курсы для тех детей, которые не владеют русским языком.