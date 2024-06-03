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20:28, 3 июня 2024Россия

В детсадах России могут ввести культурно-языковую программу для детей мигрантов

Омбудсмен Львова-Белова предложила ввести языковую программу для детей мигрантов

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова предложила правительству ввести в детских садах обязательную культурно-языковую программу для детей мигрантов. Об этом стало известно из ежегодного доклада о работе омбудсмена.

В документе кабмину предлагается проработать внесение изменений в федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации».

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В частности Львова-Белова предлагает рассмотреть возможность ввести обязательную и бесплатную культурно-языковую подготовку детей мигрантов в дошкольных организациях. Помимо того, на базе общеобразовательных организаций, по мнению омбудсмена, можно открыть адаптационные курсы для тех детей, которые не владеют русским языком.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев выступил с предложением создавать в мегаполисах страны центры для обучения детей мигрантов русскому языку. Фадеев выразил уверенность, что благодаря такой мере дети иностранцев смогут нормально учиться в России.

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      Никита Абрамов
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