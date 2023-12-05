В СПЧ предложили создать центры для детей мигрантов в мегаполисах

Фадеев предложил создать центры для детей мигрантов по обучению русскому языку

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступил с предложением создавать в мегаполисах страны центры для обучения детей мигрантов русскому языку. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, передает ТАСС.

Фадеев уверен, что благодаря такой мере дети иностранцев смогут нормально учиться в России. По его мнению, у ребенка мигранта, который не знает русского языка, не будет нормальной успеваемости, он сначала должен выучить язык.

«Пытаются возложить эту обязанность на учителей. Во-первых, без зарплаты — это неправильно. Во-вторых, если ребенок совсем не знает русского языка, его надо обучать русскому языку как иностранному, а для этого нужна специальная квалификация», — пояснил он.

В октябре председатель СПЧ назвал архаичными и средневековыми нравы приезжающих в Россию мигрантов. Тогда Фадеев обратил внимание на то, что новые российские мигранты заставляют своих жен носить не только хиджабы, но и никабы, а также запрещают дочерям посещать школы.