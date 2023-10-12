Глава СПЧ рассказал о средневековых нравах приезжающих в Россию мигрантов

Глава СПЧ Фадеев назвал архаичными и средневековыми нравы российских мигрантов

Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал архаичными и средневековыми нравы приезжающих в Россию мигрантов. Об этом он заявил в интервью на православном телеканале «Спас».

По словам Фадеева, новые российские мигранты заставляют своих жен носить не только хиджабы, но и никабы, а также запрещают дочерям посещать школы.

«Не пускают детей, девочек в первую очередь, в школу, потому что 13-14 лет — замуж надо выдавать. Это явление, с которым было покончено в Советском Союзе еще в 60-е годы, не было такого! В самых отдаленных кишлаках дети ходили в школу. Теперь это возвращается, эта архаика, это средневековье возвращается», — рассказал Фадеев.

Ранее специалисты Федерального агентства по делам национальностей выяснили, что многие мигранты в России не хотят жить по государственным законам и называют предпочтительным шариат. Почти четверть опрошенных мигрантов готовы отстаивать свое право жить по закону шариата в ходе протестов и других уличных акций.

Президент России Владимир Путин ставил интересы россиян важнее притока мигрантов. Комментируя ситуацию с мигрантами, глава государства подчеркнул важность отсутствия раздражителя для россиян со стороны притока иностранных граждан.