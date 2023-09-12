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11:23, 12 сентября 2023Россия

Путин поставил интересы россиян важнее притока мигрантов

Путин заявил, что интересы россиян превыше притока мигрантов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Интересы россиян превыше притока мигрантов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Комментируя ситуацию с мигрантами, глава государства подчеркнул важность отсутствия раздражителя для россиян со стороны притока иностранных граждан. «Если нам необходим приток мигрантов, то нужно выбирать тех, кто действительно необходим для развития экономики страны», — сказал он.

Президент также сообщил, что мигранты составляют 3,7 процента рынка труда в России.

В августе 2022 года президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании в стране адаптационных центров для мигрантов. По словам главы государства, приезжающие для работы в страну люди должны знать традиции, обычаи и законы России. Кроме того, работу по социокультурной адаптации мигрантов нужно начинать еще на их родине, считает Путин.

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    Константин Лысяков
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