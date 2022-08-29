Путин поддержал идею создать адаптационные центры для мигрантов в России

Президент Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании в стране адаптационных центров для мигрантов. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что приезжающие для работы в страну люди должны знать традиции, обычаи и законы России. Кроме того, работу по социокультурной адаптации мигрантов нужно начинать еще на их родине, считает Путин.

Баринов также сообщил президенту о работе над «новым комплексом мер по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов». По его мнению, работу над этим надо усиливать с помощью общественных и религиозных организаций.

26 августа Дмитрий Медведев анонсировал большое заседание Совбеза по вопросам миграции, которое проведет Путин. Политик добавил, что в настоящее время на стадии разработки находится новый законопроект о порядке въезда, выезда и пребывания в России иностранных граждан.