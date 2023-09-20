Назван процент не желающих жить по российским законам мигрантов

ФАДН: почти половина мигрантов в России не хотят жить по российским законам

Специалисты Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) выяснили, что множество мигрантов в России не хотят жить по российским законам и называют предпочтительным шариат. Об этом сообщил глава службы Игорь Баринов, его слова приводит ТАСС.

Согласно данным анонимного опроса, который провели сотрудники ФАДН среди мигрантов, почти половина — более 43 процентов из них отдают предпочтение закону шариата, то есть религиозному праву, вместо установленных на территории России светских законов. Примерно такое же количество — 44 процента — желают жить согласно порядкам, установленным у них на родине, игнорируя сложившиеся в России общественные устои.

При этом почти четверть из участников опроса готовы отстаивать свое право жить по закону шариата в ходе протестов и других уличных акций.

«24 процента опрошенных готовы принимать участие в протестах, чтобы отстаивать право жить в России по нормам шариата, 15,3 процента готовы принимать участие в незаконных политических акциях мигрантов», — приводит статистику Баринов.

Шариат предполагает точное следование нормам, установленным в Коране, священной книге мусульман. Этот вид правосудия предполагает в том числе наказания за преступления против нравственности и «общественного порядка» — пьянство, азартные игры, клевету, разврат, гомосексуальность, неподчинение властям, несоблюдение поста и так далее.

Ранее президент России Владимир Путин поставил интересы россиян важнее притока мигрантов. Комментируя ситуацию с мигрантами, глава государства подчеркнул важность отсутствия раздражителя для россиян со стороны притока иностранных граждан.

