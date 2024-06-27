В России порассуждали о новых требованиях к знанию русского языка для мигрантов

Глава Роспотребнадзора: мигранты должны знать русский язык на уровне выпускников

Желающие остаться в России мигранты должны знать русский язык на уровне выпускников школ. О новых требованиях для иностранцев порассуждал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на сессии Петербургского международного юридического форума, сообщает RT.

Музаев отметил, что соответствующие требования должны предъявляться как к тем иностранцам, которые хотят получить разрешение на временное проживание, так и к работающим в России мигрантам.

«Закон должен быть одинаков для всех», — пояснил глава Рособрнадзора.

Ранее своей должности лишился ректор Государственного института русского языка имени Пушкина. Этому предшествовал скандал с проведением экзамена по русскому языку для мигрантов. Проведенная проверка выявила факты ненадлежащего контроля за проведением с иностранными гражданами экзамена по русскому языку.