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11:39, 27 июня 2024Россия

В России порассуждали о новых требованиях к знанию русского языка для мигрантов

Глава Роспотребнадзора: мигранты должны знать русский язык на уровне выпускников

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Желающие остаться в России мигранты должны знать русский язык на уровне выпускников школ. О новых требованиях для иностранцев порассуждал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на сессии Петербургского международного юридического форума, сообщает RT.

Музаев отметил, что соответствующие требования должны предъявляться как к тем иностранцам, которые хотят получить разрешение на временное проживание, так и к работающим в России мигрантам.

«Закон должен быть одинаков для всех», — пояснил глава Рособрнадзора.

Ранее своей должности лишился ректор Государственного института русского языка имени Пушкина. Этому предшествовал скандал с проведением экзамена по русскому языку для мигрантов. Проведенная проверка выявила факты ненадлежащего контроля за проведением с иностранными гражданами экзамена по русскому языку.

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      Алан Босиков
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